Протест против «Платона» собрал три десятка машин

Сегодня акция против «Платона» началась во многих российских регионах. Во Владимирской области участники собрались в 10 часов утра на одной из заправок на южном объезде. Всего было около полутора десятков грузовиков, а также примерно столько же легковых машин. К владимирским дальнобойщикам присоединились коллеги из Гусь-Хрустального и других городов.

– Нас было не так много, но и не было цели собрать большое количество народа, – рассказал «Призыву» Олег Пыланкин, секретарь регионального Объединения перевозчиков России. – Мы не собираемся дразнить полицейских, наша акция направлена на другое.

Как уже сообщал «Призыв», в списке требований бастующих к властям – отмена системы «Платон», введение справедливого весового контроля, изменение трудовых норм и отставка правительства.

– «Платон» – это экономически невыгодная система, – объяснил Олег Пыланкин. – Как известно, местные законотворцы отказались от транспортного налога в ее пользу. В результате деньги, которые мы платим, расходуются бесконтрольно. Вот, говорят, благодаря «Платону» в области были отремонтированы дороги… На самом деле город получил 200 миллионов, столько же – область. В масштабах дорожных проблем это капля в море. При этом отремонтированные дороги были торжественно сданы осенью, а уже сейчас, к весне, они развалились. И все это – на наши деньги!

Постояв в назначенной точке и объявив о своих намерениях во всеуслышание в микрофон, водители разъехались по стоянкам, где собираются «спокойно заниматься своими машинами и общаться с теми коллегами, кто пока недопонимает масштаб проблемы» до тех пор, пока не станет известно о реакции властей на акцию.

Фото: https://cargolink.ru/ls/uploads/topics/preview/ 00/00/21/02/be3c608cd1.jpg