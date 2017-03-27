Верховный суд разрешил сажать детей на подушки

Но при этом обязательно использование альтернативных удерживающих устройств в сочетании с ремнями безопасности.

Так, в ПДД говорится, что при перевозке детей до 12 лет необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующих весу и росту ребенка, или иные средства, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнем безопасности. За нарушение данного правила водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Верховный суд указал на пункт 2.1.3 ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах», согласно которому детские удерживающие устройства различаются по типу конструкции: цельная и нецельная.

Под первый тип подходит автокресло, а под второй – даже обычная упругая подушка. Лишь бы ее использовать в сочетании с автомобильным ремнем безопасности для взрослых. Так что бустер (специальная сидушка для детей) плюс ремень – нецельное детское удерживающее устройство, как в ГОСТе.

Сотрудники регионального ГИБДД имеют несколько иную позицию на использование детских удерживающих устройств:

– Нам всё же кажется, что автокресла, в особенности для детей до 6-7 лет, это самый безопасный вариант. В случае резкого торможения и столкновения дети, пристегнутые одним ремнем безопасности, могут серьезно пострадать.

Впрочем, Верховный суд дал толкование действующему законодательству. Но вскоре оно может измениться. В ГИБДД с нетерпением ждут поправок в правила дорожного движения, касающиеся как раз использования удерживающих устройств. Законодатели планируют убрать двойное толкование правил перевозки детей. Возможно, уже с 1 июля малышей обязаны будут возить только в детских креслах.

К сведению, в прошлом году в ДТП, произошедших на дорогах Владимирской области, пострадало 174 ребенка и погибло 10 детей. В этом году только за первый месяц зарегистрировано 14 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 16 несовершеннолетних были травмированы.

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