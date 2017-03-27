Во Владимирской области похолодает до минус 8

Понижение температуры, снегопад, порывистый ветер и гололедица – такая погода ожидает нас, как сообщают синоптики, вплоть до начала апреля. Виной тому – активные циклоны, которые продолжают гнать холодный воздух с бассейна Северного Ледовитого океана в Центральную Россию.

Последняя неделя марта, скорее всего, окажется холоднее климатической нормы. Ночные температуры поползут вниз. Если в ночь на вторник столбики термометра остановятся на отметке в – 2 градуса, то к пятнице ночной мороз окрепнет до – 8. Дневная температура до конца текущей недели будет колебаться на отметке в ноль градусов. При этом будет облачно, ожидаются осадки в виде снега, будет дуть северный ветер.

Зима сменит гнев на милость в первых числах апреля. Подует юго-западный ветер, который разгонит облака. Ночные температуры будут стремиться к нулю, днем потеплеет до +4 – + 8 градусов.

Фото: https://news.mail.ru