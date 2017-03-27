Владимирская область меру знает

В Совете федерации представили доклад о «Рейтинге трезвости» регионов России,- сообщило «РИА Новости».

Антилидерами списка стали Магаданская область, а также Республика Коми. Внизу рейтинга – самые малопьющие регионы: Чечня, Ингушетия и Дагестан. Владимирская область оказалась «в середнячках» – на 33 месте.

Ровно такую же позицию в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ» Владимирская область, как сообщал “Призыв”, заняла в 2016 году.

Рейтинг составлялся с учетом количества проданного алкоголя, количества совершенных в состоянии опьянения правонарушений, количества часов, когда алкоголь продавать запрещено, а также числа умерших от отравления спиртным.

Сенаторы провели дискуссию по итогам доклада, где высказали предложения об усилении законодательных мер, направленных на борьбу с употреблением спиртного, а также о необходимости стимулировать работодателей развивать спортивную инфраструктуру на своих предприятиях.

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