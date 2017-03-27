Владимирцы вышли бороться с коррупцией

Во многих городах митинги и шествия были не согласованы с местными властями. Владимирские активисты также не поучили разрешения у мэрии на проведение митинга на Театральной площади. В результате пикетчики пришли в Центральный парк, где собираться можно без дополнительного согласия.

Свою позицию выразили около пятисот человек, в основном молодёжь. Неравнодушные горожане не ограничились высказываниями претензий к федеральной власти. Недовольства были и местными дорогами, медициной и навязанным неудобным транспортом.



Выступления проходили в формате «свободного микрофона». Особенно собравшимся запомнился спич 16-летнего школьника Михаила Огородникова, по мнению которого, приводить в порядок нужно сначала российские города (в данном случае – Владимир), а уж потом помогать Сирии.



В целом же акция прошла спокойно. Правда, митингующие всё же нарушили запрет властей и «прогулялись» с транспарантами до Театральной площади, где сделали общую фотографию и разошлись. В это связи надо отдать должное владимирским полицейским, которые вели себя крайне корректно и даже при нарушении митингующими запрета на акцию на Театральной площади, отказались от применения силы.

Акции против коррупции прошли в более чем 60 российских городах. По разным оценкам, в них приняли участие около 80 тыс. человек. Больше всего люди протестовали в Москве и Санкт-Петербурге. По оценкам полиции в столице на улицу вышли 7-8 тысяч, по мнению организаторов – 20-25 тысяч.

Несмотря на очевидную палитру оценок вчерашних событий, пожалуй, все эксперты отметили участие в протестных акциях значительного количества подростков. При том, что до этого в новейшей истории России особого интереса к тому, что происходит в стране, аудитория в возрасте «13+» не проявляла.

Вместе с тем, некоторые молодые участники даже с трудом могли сформулировать, что такое коррупция и против чего они выступают. Это, в частности, отметил владимирский общественник Илья Зотов.

Ну вот вам условный средний участник движухи.https://t.co/vHcb2Zbul7

А что не так? — Илья Зотов (@EliasZotov) 27 марта 2017 г.

А вот как прокомментировал ситуацию с митингами телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, одна из ценностей демократического общества состоит в неукоснительном соблюдении закона и различного рода «процедур». И ни один из политических и общественных деятелей не имеет права говорить о том, что именно он прав, а государственные органы – неправы.

При подготовке материала использованы фото Николая Тарасова.