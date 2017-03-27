Вера Зиннатуллина устыдилась за ковровскую культуру

На конференции работников культуры Коврова, состоявшейся в муниципальном ДК имени Ногина, директор департамента культуры обладминистрации Вера Зиннатуллина озвучила коллегам неутешительные итоги финансирования культуры в городе оружейников.

Если по региону-33 на одного жителя в год в 2016-м на культуру было выделено в среднем по 1885 рублей, то во втором по величине городе Владимирской области данный показатель оказался почти в 3 раза ниже – всего лишь 655 рублей на каждого жителя.

Это худшее значение во всем 33-м регионе, которое тянет вниз статистику по всей области. «И это очень стыдно. Мне очень стыдно», – так прокомментировала подобную малоутешительную статистику Вера Зиннатуллина.

Из-за столь скупого выделения средств на нужды учреждений культуры Ковров недополучает областное финансирование, так как региональные субсидии напрямую зависят от софинансирования местных бюджетов. Достаточно сказать, что в течение прошлого года фонды ковровских библиотек пополнились лишь 295 новыми книгами. Для города с населением более 138 тысяч человек подобное «книжное изобилие» – капля в море. Получается, что одна новая книга приходится почти на 470 человек.

По мнению руководителя областного департамента культуры, такое пополнение библиотек – «это очень мало». В Коврове сократилось количество и самих библиотек, на десятки человек уменьшилось и число работников культуры после ряда «оптимизаций» штатов.

На конференции прозвучали и выводы из оценочных показателей: в Коврове налицо снижение доступности услуг организаций культуры и ухудшение результатов их деятельности.

Фото: http://lermontovka-spb.ru/m/t/event_photo/08.04 _кин-дза-дза_large.jpg