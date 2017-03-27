Алексей Слепов выиграл спринт на чемпионате России

Владимирский биатлонист Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России, который стартовал в минувшие выходные в Увате (Тюменская область).

Слепов преодолел 10-километровую дистанцию без ошибок на двух огневых рубежах за 24 минуты и 29,6 секунды, оставив позади титулованных товарищей по сборной страны.

Второе место занял Юрий Шопин из Ульяновской области, на третьей позиции – Евгений Гараничев (Тюменская область).

Фото: http://static.biathlonrus.com/media/photo/57601/