Молодым теперь дорога не везде

Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей

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Премьер-министр России подписал постановление, вносящее поправки в правила дорожного движения (ПДД). В пояснительной справке отмечается, что начинающие водители (то есть имеющие водительский стаж до 2-х лет) не смогут буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Кроме того, если у недавно севших за «баранку» отсутствует на машине знак «Начинающий водитель», то им могут запретить пользоваться таким автомобилем. Согласно документу, такие меры должны снизить аварийность аварийности с участием начинающих водителей.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

Фото: https://c-a.d-cd.net/66a2666s-960.jpg

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