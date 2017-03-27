Молодым теперь дорога не везде

Премьер-министр России подписал постановление, вносящее поправки в правила дорожного движения (ПДД). В пояснительной справке отмечается, что начинающие водители (то есть имеющие водительский стаж до 2-х лет) не смогут буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Кроме того, если у недавно севших за «баранку» отсутствует на машине знак «Начинающий водитель», то им могут запретить пользоваться таким автомобилем. Согласно документу, такие меры должны снизить аварийность аварийности с участием начинающих водителей.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

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