Хотите лучше? Пишите письма!

Свои соображения по поводу того, чего такого интересного не хватает Владимирской области, есть у многих. Но до недавнего времени делиться ими – на административном уровне, с возможностью быть услышанным теми, кто что-то решает – было негде. Недавно, когда в областной администрации вновь начались разговоры про региональный бренд и нестандартные способы привлечения туристов, ситуация изменилась. Сейчас новые туристические стратегии готовы принимать и от предпринимателей, и от общественников, и от рядовых граждан. Елена Емельянова, заместитель председателя областного комитета по туризму, помогла составить пошаговую стратегию для авторов идей.

1.Привлекательным может быть маршрут, праздник, памятник – что угодно. Но идею надо оформить. Чем лучше она проработана, тем выше у нее шансы на реализацию.

2.Готовый проект нужно оправить на адрес kt@avo.ru В комитете уже назначен ответственный за почту и прием предложений.

3.Рассматривать инициативы будет комиссия, состоящая из областных чиновников, общественников, представителей туриндустрии. Она станет собираться минимум раз в три месяца, максимум – раз в месяц, в зависимости от количества предложений.

4.Комиссия даст экспертную оценку каждого предложения и рекомендации по его воплощению. После заседания автор идеи получит «обратную связь» на свой электронный адрес.

5.Если будет принято решение поддержать проект, автор сможет принять участие в его реализации – это полностью зависит от его желания.

6.Комиссия не уполномочена давать деньги на осуществление проектов. Но если идея хороша, она подскажет, где можно искать финансирование (грантовые программы, спонсоры и т.д).

Как это работает:

Допустим, в комитет по туризму позвонил человек и сказал: хорошо бы сделать пешие и велосипедные маршруты между Владимиром и Суздалем. Это, в общем, неплохая идея – но трудно ожидать, что кто-то из администрации возьмет карты в руки и начнет прокладывать эти маршруты. Если расписать подробно, по каким дорогам могли бы передвигаться путешественники, что осматривать по ходу движения, где они могут брать нужный инвентарь, где требуются точки для отдыха и перекуса, у проекта может появиться некоторый шанс на реальное воплощение. В комитете по туризму говорят, что к ним достаточно часто обращаются потенциальные инвесторы, готовые вкладывать деньги – почему бы и не в кафе на велодорожке.

Впрочем, о каких-то реальных результатах от появления «частных инициатив» говорить рано – будут они, в лучшем случае, к началу лета.