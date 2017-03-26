Похититель велосипеда далеко не уехал

О происшедшем рассказала мама мальчика, Елена Федоровна: “21 марта сын позвонил из пришкольного лагеря и дрожащим голосом сказал, что его велосипед украли. Велосипед не был дорогим, но все же оставаться без верного двухколесного друга было обидно. Не тратя время на бесполезные самостоятельные поиски, я пошла в здание школы, где базируется школьный лагерь. Учреждение образования оборудовано системой видеослежения, и по словам директора, оно не раз уже помогало решать различные чрезвычайные ситуации. Не подвело и в этот раз. Но личность, к сожалению, была незнакома ни мне, ни руководству школы. Пришло время обратиться в полицию…»

В полиции звонок приняли, записали обстоятельства кражи и приметы пропавшего двухколесного транспорта. Информация была передана оперативной группе, которая выехала на место происшествия, а также дежурным патрульно-постовой службы. К тому моменту, как оперативники приехали в школу, уже было известно, где пропавший велосипед и кто его взял. Патрулирующая команда – сотрудники полиции Иван Андреев и Елена Модина – заметили на улице подходящий под ориентировку транспорт и задержали юного любителя покататься на чужом. Ребенок не стал отпираться, признался в шалости, – сообщили в пресс-службе областного УВД.

«Велосипед вернули моему сыну с настойчивым советом не быть наивным и оставлять велосипед только в специально оборудованных местах с применением запирающего устройства», – пишет мама мальчика и благодарит полицейских за «слаженную командную работу», которая «вызывает восхищение и уверенность, что в нашем городе можно спать спокойно».