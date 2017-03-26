Во Владимире покажут настоящего Шекспира

Театр HD” позволяет людям смотреть лучшие мировые театральные постановки, не выезжая из города: спектакли записывают, а затем показывают в кинотеатрах. По отзывам зрителей, в чем-то это даже лучше «настоящего» театра: если смотреть из зала на сцену, не всегда можно увидеть все режиссерские идеи, нюансы мимики актеров, детали декораций.

«Призыв» уже рассказывал о том, что в прошлом году была попытка привезти “Театр HD” во Владимир, однако договоренность между инициаторами и кинотеатрами города так и не была достигнута. В этом году проект все-таки согласился принять в своих залах «Киномакс-Буревестник» (где, кстати, кроме традиционных блокбастеров показывают также авторское кино и столичные театральные постановки).

«Первой ласточкой» проекта в нашем городе станет шекспировский спектакль «Двенадцатая ночь» в постановке лондонского театра «Глобус». Этот театр — реконструкция того самого театра 17 века, в котором работал сам Шекспир.Костюмы, музыка и хореография также созданы по образу и подобию тех, что были возможны в «Глобусе» 17 века. Кстати, в настоящем шекспировском театре спектакли смотрят стоя — в этом смысле владимирские зрители окажутся в более выигрышном положении. Единственный показ «Двенадцатой ночи» пройдет 5 апреля в 19-00.

Позже в рамках проекта зрители смогут увидеть спектакли — обладатели престижной театральной премии «Золотая маска»: 12 апреля – «Жизнь и судьба» (Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург), 26 апреля – «Гроза» (Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург). Кроме того, 19 апреля в кино покажут легендарный балет «Спящая красавица» в постановке Юрия Григоровича (Большой Театр, Москва).