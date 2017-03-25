В школах области ждут физкультурников, математиков и «англичан»

Она стартует в полдень во Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (пр-т Строителей, 11, корпус 7).

Целевая аудитория «Биржи педагогических вакансий Владимирской области» – выпускники вузов, педагогических колледжей, специалисты педагогических направлений, которые в настоящее время ищут работу в образовательных организациях региона.

Как отмечает областной департамент образования, ярмарка – это уникальная возможность поиска работы и прямого общения с потенциальным работодателем. На биржу представлено более 750 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 48 вакансий по учреждениям среднего профессионального образования Владимира и области.

Сейчас в школах и детсадах региона-33 наиболее востребованы работники дошкольного образования, учителя начальных классов, иностранного языка, математики, информатики, физкультуры, педагоги дополнительного образования, преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения.

Фото: entaregion.ru/wp-content/uploads/2016/ 10/jarmakrka-vakansij-kemerovo.jpg