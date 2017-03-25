В местах не столь отдалённых молились всю неделю

Это относительно новая форма работы с находящимися в следственных изоляторах Владимирской области. В прошлом году она была опробована впервые – прошли богослужения о заключенных под стражу, об исполнении правосудия, о жертвах преступлений, об умножении любви в семьях осужденных и о возвращении отбывших наказание в гражданское общество.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, в нынешнем году Неделя молитвы проходит дважды – на Крестопоклонной неделе Великого поста (20-26 марта) и к празднику Покрова Святой Богородицы (8-14 октября).

Неделя молитвы совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах и часовнях, оборудованных в СИЗО. На этой неделе в следственном изоляторе №3 г. Кольчугино состоялся молебен, который совершил клирик местного Свято-Покровского храма протоиерей Игорь Тарасенко, с 2006 года окормляющий данное учреждение.

Он провел с подростками беседу, посвященную жертвам преступлений, и призвал их «стремиться к новой жизни по совести».