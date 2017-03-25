Откуда берется детская «клубничка»

Дети удивительно быстро и ловко осваивают современную технику и обращаются с юных лет с ней на «ты». Бескрайние просторы интернета, доступного как с домашнего стационарного компьютера, так и с сотового телефона, бороздят миллионы несовершеннолетних.

К сожалению, неокрепшая детская психика не готова противостоять той массе нефильтрованной информации, которой наполнена международная паутина. И она затягивает детей с головой. Как говорит известный пародист Геннадий Ветров в одной из своих зарисовок: «А захожу я в интернет, ай, и чего там только нет!».

Cомнительные сайты с «запретными» темами, навязчивая реклама сексуального характера на интернет-страницах, посвященных даже детской тематике, доступны для свободного просмотра. Поголовное увлечение социальными сетями дало новую окраску такому понятию как «нарциссизм», который превратился в новую массовую социальную болезнь.

«Лайкни меня»

Выложить на своей страничке в интернете фотографии и ролики стало очень модно и, самое главное, просто. Заснял себя на смартфон и тут же загрузил изображение в социальную сеть. На вечеринке с друзьями, за завтраком с бутербродом, в лифте с велосипедом или в душе с мочалкой….

Осталось только набраться терпения и подождать, пока друзья, подписчики или просто случайные посетители странички не оценят очередную фотографию и «лайкнут» её (что означает «круто, здорово, мне нравится!»). Чем больше «лайков» наберет фото или видеоролик, тем выше статус у их обладателя. Он, конечно, неформальный, но для подростков особенно важен. Набрать тысячи «лайков» и стать звездой интернета мечтает почти каждый из них. Тем более, что в последнее время очень популярными стали ток-шоу, как например «Аффтар жжот», где обсуждаются различные ролики, набравшие максимальное количество просмотров.

Герои многих сюжетов приглашаются в студию и становятся известными на всю страну. Конкуренция велика, поэтому нужно выбрать такую тему, которая бы «цепляла», пользовалась спросом. Отсюда и появляются нескромные сюжеты – так называемая «клубничка», авторами которых являются дети.

Так, 10-летняя девочка решила в прямом эфире в обнаженном виде принять ванную, чтобы привлечь на свою страничку новых подписчиков. Она была уверена, что вид обнаженного тела значительно повысит её рейтинг и поможет стать знаменитой. Перед тем, как выложить в Youtube свой видеоролик, другая ученица младших классов так прокомментировала свой поступок: «Сегодня очередной видео блог – разденься догола. Только, пожалуйста, ставьте «лайки», потому я именно для этого и делаю».

И это не единичные случаи. В подражание взрослым, копируя поведение некоторых звёзд телеэкрана, всё больше детей стремятся продемонстрировать себя в откровенном виде.

«Откуда ноги растут»

Здесь важно понять, почему ребенок выбирает именно такой путь получения всеобщего признания. Ведь можно демонстрировать, например, свои спортивные, интеллектуальные или творческие достижения.

Но дело в том, что приличные ролики вряд ли быстро наберут достаточное количество одобрений. А если вовсе нет таких способностей, а признания очень хочется? Тогда есть собственное тело. А как им распорядится – подскажет интернет: в социальных сетях можно найти рекомендации как не только набрать тысячи «лайков», но и подзаработать на обнаженных фото.

Одно дело, когда на такие поступки идут осознанно взрослые люди. Моральная сторона вопроса пусть останется на их совести. Другое дело, когда взрослая тематика становится доступна ребенку. А доступна она становится по двум основным причинам.

Во-первых, отсутствие цензуры в интернет-пространстве. Во-вторых, отсутствие контроля за ребенком со стороны родителей. Для детей в силу возраста характерны наивность и неустойчивость моральных взглядов. Социальная и информационная среда формируют у них представления о мире и о самих себе.

Когда отсутствуют фильтры и рамки, формирующие эти представления, порождаются антисоциальные явления, которые вызывают неприятие у всякого здравомыслящего человека. И в этом нет вины детей. Они лишь жертвы взрослой безответственности и безнравственности.

«Что делать», чтобы ребенок не стал «звездой» детской порнографии.

Если в семье здоровая нравственно-психологическая атмосфера, то вряд ли ребенок станет искать всеми путями поддержки и признания на стороне. Сильная, самодостаточная личность меньше подвержена «нарциссизму».

Старайтесь, чтобы ребенок как можно меньше времени проводил за монитором или в телефоне. Совместно с ним подберите более полезное занятие, которое пришлось бы ему по душе.

Если для вас важна информационная безопасность, установите на домашнем компьютере и мобильном телефоне ребенка функцию «родительский контроль», чтобы оградить свое чадо от просмотра нежелательного контента. Заблокируйте телевизионные каналы, которые могут, по вашему мнению, нанести психологический вред несовершеннолетнему.

Говорите больше с детьми, обсуждайте с ними волнующие их темы, прочитанные книги, просмотренные фильмы.

Советы психолога

Сергей Шефов, старший преподаватель кафедры общей и педагогической психологии ВлГУ

«Стриптиз в сети – очень легкий способ удовлетворить значимые для подростков потребности в признании и самоутверждении. Способ маргинальный, но привлекательный своей простотой и доступностью. Минимум усилий – и неустойчивая в подростковом возрасте самооценка получает объективно фиксируемое подкрепление в виде десятков и сотен «лайков».

Но это все лежит на поверхности, в то время как проблема намного серьезнее и глубже. Подростковая «клубничка» – это диагноз нашему обществу. Конечно, с точки зрения психиатрической нормы, публичное обнажение девочек/девушек нельзя считать психической болезнью (во всяком случае, одного этого факта не достаточно). Однако если исходить из критериев духовно-нравственного и психологического здоровья, то рассматриваемое поведение следует признать нездоровым. Могу добавить еще один свежий пример подобного рода: десятилетняя девочка ежедневно, как она выразилась, «качает попу», чтобы нравиться мальчикам. Откуда в ней это взялось? Этот вопрос не только к родителям (в первую очередь к матери), но и ко всем нам, потому что мы все вместе составляем социальную среду, в которой формируется система ценностей и базовых жизненных установок наших детей.

Духовная болезнь общества заключается в том, что на вершине иерархии ценностей оказались деньги, популярность, секс, успех (веяние с Запада), в то время как высшие духовные ценности ушли на второстепенные позиции, получили извращенное толкование, а некоторые и вовсе оказались забытыми. Обсуждаемые здесь явления – это тревожный сигнал нам, взрослым, о том, что наши дети в определенном смысле утрачивают человеческий облик и опускаются при нашем попустительстве, а иногда и с нашей помощью до уровня животного, привлекающего к себе внимание ягодицами. Необходимо вернуть на вершину иерархии высшие человеческие ценности. Применительно к нашей теме это: девичья честь, целомудрие (сегодня почти забытые понятия), материнство, семья (а не сожительство) и, конечно же, любовь (подлинная, а не подменивший ее секс)».

Татьяна Рождественская