Доставлять людей в Веризино уже вызвались три перевозчика

Как сообщал «Призыв», с начала апреля во Владимире начнут работу два новых автобусных маршрута, которые соединят новый микрорайон Веризино с основной частью города. Перевозчиков отбирают через торги.

На маршрут № 9С, который соединит Веризино с Нижней Дубровой, заявились три перевозчика: «АДМ», «Владимирпассажиртранс» и ИП Трегубов.

Последний перевозчик имеет не самую добрую славу во Владимире. В 2015 году, когда мэрия проводила конкурс на весь список автобусных маршрутов, он участвовал во многих этапах, снижая шансы на выигрыш других добросовестных перевозчиков, а потом после победы сам же отказывался от работы на маршрутах.

В торгах на маршрут 9С его заявку отклонили из-за неправильно оформленных документов. В данных торгах решающим критерием отбора стала не цена (стоимость контрактов – нулевая, перевозчики просто борются за право обсуживать маршруты, рассчитывая на потенциальную выгоду), а время подачи заявки. Компания «АДМ» заявилась на 10 минут раньше «Владимирпассажиртранса».

Зато с маршрутом № 4С – от Веризино до Доброго – троллейбусникам повезло больше: «Владимирпассажиртранс» заявился первым. Вторым стал ИП Трегубов, заявку которого опять же отклонили. Похоже, в этих конкурсах на маршруты перевозчик выполняет роль спойлера.

Обязательным условием участия в обоих конкурсах является наличие в автопарке соискателей автобусов большой вместимости. Из восьми перевозчиков, работающих во Владимире, четыре точно имеют такую технику. Но трое подали заявки, а еще один – «БигАвтоТранс» – нет.

К сведению, компания «АДМ» в минувшем году купила 21 автобус (10 марки «Скания» и 11 «Мерседесов»), а «Владимирпассажиртранс приобрел 6 дизельных автобусов.

Автобусы начнут ездить по маршрутам в первых числах апреля. Работать будут с семи утра и до десяти вечера, с интервалом от 30 до 95 минут в зависимости от времени суток (в часы-пик – чаще).

Фото: http://verizino33.ru/2015/03/hod-stroitelstva-mart-2015/