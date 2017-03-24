Любителей Мельпомены ждут на Театральной площади

В воскресенье, 26 марта, накануне Международного Дня театра, с 13:00 до 15:00 артисты Владимирского академического театра драмы и Владимирского областного театра кукол проведут на Театральной площади масштабную праздничную акцию «Весь мир – театр».

«День театра» — профессиональный праздник актеров, театральных режиссеров, светотехников, звукоинженеров, изготовителей и монтировщиков декораций, швей и даже билетёров и гардеробщиков. И, конечно, зрителей! Именно поэтому артисты и работники областных театров решили отпраздновать его вместе со зрителями на Театральной площади города, которая превратится в пространство смелых и веселых театральных экспериментов.

Любой, пришедший на праздник, сможет почувствовать себя Джульеттой или Ромео, узнать – быть или не быть? – вместе с Гамлетом, подняться с Карлсоном над крышами города, полюбоваться кукольным дефиле от Театра кукол, попробовать себя в качестве артиста или просто послушать хорошие стихи в исполнении артистов театра. Зрителям предложат создать театральный праздник вместе.

А еще гостей праздника попросили захватить с собой яркий зонт. Он пригодится для участия в флешмобе с зонтами.