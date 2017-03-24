Концепция средств «Эвисент» поможет побороть кожные проблемы

Именно такими стали пивные дрожжи «Эвисент». Они очищены и дополнены серой, благодаря чему являются средством для совершенствования состояния волосяного покрытия (густота), оздоровления и нормализации эпидермиса (ровная, упругая кожа) и для упрочнения ногтевой пластины (плотность). Состоит препарат из комплекса ингредиентов, повышающих действие одного на другой. Входящие в состав сухие пивные дрожжи (14 минеральных веществ, 17 витаминов, 18 аминокислот; поставщик витаминов группы В) представляют собой основной источник для обеспечения питательными веществами ногтей, волос и кожи. Сера принимает участие в таких обменных процессах, как питание организма, стимулирование выработки коллагена, устранение мелких воспалений, регулирование иммунного гомеостаза защитного слоя кожи и усиление плотности кератина. Комплекс этих компонентов выпускается в таблетках массой 0,5 г. Рекомендуется принимать их 3 раза в день, употреблять их можно довольно длительное время.

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