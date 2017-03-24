Олимпийские чемпионки заложили камень будущего парка Владимира

«Призыв» сообщал о масштабной подготовке к торжественной церемонии. Планировалось, что на мероприятие прибудет министр обороны Сергей Шойгу. Однако прибыл его заместитель – Николай Панков.

Кроме того из Москвы приехали олимпийские чемпионки: по гимнастике – Светлана Хоркина и по биатлону – Светлана Ишмуратова, а также руководитель военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Денис Труненков.

Закладной камень выполнен в виде гранитной звезды с табличкой «Здесь будет создан военно-патриотический парк в честь подвига наших земляков, храбро защищавших родину». Камень установили на клумбу.

Еще в прошлом году эта клумба утопала в цветах. Там была сделана цветочная композиция в виде Золотых ворот. Сейчас вокруг камня насыпали декоративную щепу в красках триколора.

Участникам церемонии продемонстрировали первый экспонат будущего музея военной техники. Это отлично сохранившаяся пушка.

Кстати, на днях мэрия озвучила новые суммы, которые она готова потратить в этом году на благоустройство парков, скверов и вокзалов. Всего – 30,8 млн рублей, в том числе 22,2 млн рублей выделено из федерального бюджета. Не исключено, что именно эти деньги и пойдут на возведение военно-патриотического парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.