Противники «Платона» выстроятся на «южке»

Сегодня утром вышло постановление правительства РФ об увеличении тарифа на проезд большегрузных грузовиков по федеральным дорогам в рамках скандальной системы «Платон». Вместо планируемого удвоения плата поднимется на 25 процентов. За километр пути владельцы большегрузов должны будут платить 1,91 рубля (а не 3,06 рубля, как планировалось ранее).

Решение об уменьшении роста тарифов принято за 2 дня до всероссийской акции дальнобойщиков. Напомним, в ближайший понедельник, 27 марта, в большинстве регионов России, в том числе во Владимирской области, представители различных объединений перевозчиков намерены провести стачку, полностью остановив грузооборот.

Изменятся ли планы после правительственной уступки? – этот вопрос «Призыв» адресовал Олегу Пыланкину, секретарю Объединения перевозчиков России во Владимирской области.

– Реакция тех, с кем общался я, очень показательная: постановление только обозлило перевозчиков, – рассказал он. – Это как брошенная собаке кость. Мы не собираемся отступать. С 10 утра в понедельник будем собираться на четвертом километре Южной трассы, на стоянках возле заправок. Выйдем на тягачах, без прицепов, чтобы показать – перевозок не будет!

Напомним требования Межрегионального Профсоюза Водителей Профессионалов и «Объединения Перевозчиков России» достаточно жесткие. Помимо полной отмены «Платона», они настаивают на отмене транспортного налога (считая, что достаточно отчислений приносят акцизы), наведении порядка на весовом контроле, предоставлении перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо.

Ранее перевозчики обращали внимание на то, что не понимают, как расходуются собранные «Платоном» деньги. Утверждалось, что они идут на ремонт и строительство дорог, но весна смыла асфальт, – констатируют дальнобойщики.

Как показал недавний рейд по дорогам областного центра, больше половины дорог, которые ремонтировали на средства «Платона», сделали некачественно. У проверяющих были серьезные замечания к подрядчикам. Часть объектов переделали, некоторые будут ремонтировать в этом году в рамках гарантийных обязательств.

Фото: http://img.anews.com/media/posts/ images/20151130/35637040.jpg