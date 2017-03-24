Дело на один щелчок

Выставка ретро-фотоаппаратов из частной коллекции Алексея Ковязина будет работать до 23 апреля. «Призыв» пообщался с коллекционером:

– Как давно вы увлекаетесь коллекционированием ретро-фото?

– Старинные фотоаппараты я собираю уже лет девять. До этого у меня, конечно, были камеры, в том числе и цифровые. И вдруг в руки неожиданно попал «Фотокор-1» – такой, с объективом-гармошкой. Он выпускался в 30-х годах прошлого века и снимал еще даже не на пленку, а на пластинки. Я взял его в руки и понял – уходит целая эпоха. Кто-то должен сохранить ее исчезающие приметы – такие, как старинные фотоаппараты. Сейчас у меня уже более 160 экспонатов.

– Есть ли у вашей коллекции направление?

– Вообще-то я считаю себя именно собирателем, а не коллекционером. Дело в том, что коллекционеров интересуют редкие и ценные экспонаты. А мне интересны все советские модели, некоторые зарубежные, а также фотоаппараты, которые я называю «казуальными» от слова «казус». Это фотоаппарат в форме мяча или, например, пивной банки. Таких в принципе не должно быть – а они есть, и в том числе в моем собрании.

– Откуда берутся экспонаты?

– Старинные фотоаппараты попадают ко мне разными путями: что-то приносят друзья и знакомые, что-то нахожу в антикварных магазинах и на барахолках. Кроме того, есть еще виртуальные аукционы, которые проводятся в интернете. На таком аукционе ко мне попал один из самых ценных фотоаппаратов – американский De Vry 1928 года. На своем предприятии он был единственной выпущенной моделью. При этом для своего времени он был уникален: вся Америка снимала на пленку 127 мм, а в нем использовалась кинопленка 36 мм. И еще он очень редкий, я и не рассчитывал, что когда-нибудь он попадет ко мне в руки. А потом мы с сыном выиграли аукцион на ebay: владельцы нашли коробку с 17-ю старыми фотокамерами и продавали их одним лотом. Когда коробка пришла в Россию и я открыл ее, просто не мог поверить глазам.

– Можете назвать какие-то совсем особенные раритеты?

– Самый старый экспонат в коллекции – это «Стеффенъ», фотоаппарат российского производства 1902 года выпуска. А самые мои любимые – это наш ФЭД-2 и американский Pentakon EXA-1a – потому что они очень красивые. А самый вкусный щелчок затвора, по-моему, у «Союза-С». В старом пленочном фотоаппарате, мне кажется, кнопка спуска и этот щелчок – отдельное и, к сожалению, утраченное удовольствие.

– Можно ли сейчас снимать на такой фотоаппарат?

– Практически все фотоаппараты находятся в рабочем состоянии: хоть сейчас бери и снимай. Кстати, в этом главное отличие нашей аппаратуры от американской. Для США главное – продать, поэтому там много «одноразовых» изделий. А у нас фотоаппараты делали на века – поэтому в СССР сын мог спокойно снимать, например, отцовским «Зенитом» или «Сменой». И эстетика, и оптика, и точная механика – в этих фотоаппаратах прекрасно все! К сожалению, сам я ими не пользуюсь, хоть они и исправны. Дело в том, что найти все необходимое для съемки – фотопленку, реактивы для проявки, бумагу для печати – гораздо труднее, чем старинный фотоаппарат. Ну и сам процесс проявки и печати достаточно трудоемкий. Так что «для дела» я все-таки предпочитаю цифровую технику.

– Расскажите про выставку…

– Организовать эту выставку меня уговорил сын. Но мне и самому стало интересно, как отреагирует народ. Я понимаю, что просто рассматривать старые фотоаппараты не каждому принесет удовольствие, поэтому буду дежурить по субботам и воскресеньям с 10-30 и до вечера. Тем, кто придет, я готов сам рассказать о своей коллекции, что-то дать подержать в руках, пощелкать.