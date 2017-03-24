Бизнес-навигатор подскажет, стоит ли «овчина выделки»

Во Владимирской области введён бесплатный интернет-ресурс, который упростит процесс открытия нового бизнеса и поможет в введении уже существующего, – напоминает областная администрация.

Бизнес-навигатор – это бесплатный интернет-ресурс как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. На сегодняшний день регистрацию на портале прошло порядка 100 предпринимателей 33-го региона.

Во Владимирской области он заработал совсем недавно, но уже пользуется популярностью. Наши бизнесмены оценили его полезность и простоту как в регистрации, так и в пользовании. Портал действительно не даёт потеряться в бурных «водах» бизнеса, подчеркивают предприниматели.

Портал охватывает 169 крупных городов страны. Его главная функция – упростить процесс открытия нового бизнеса и помочь в ведении уже существующего. Любой желающий может зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости.

Например, в режиме одного окна можно получить информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

Этот ресурс поможет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объём спроса и многое другое. Как отметили участники видеоконференции, все это существенно снижает риски неуспеха в бизнесе.

Воспользоваться услугами бизнес-навигатора можно по ссылке.

Фото: http://hyser.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/jobs-in-startup-london.jpg