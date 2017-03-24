Кандидаты в депутаты скрывают судимость

В единый день голосования 10 сентября текущего года в регионе-33 пройдет 29 избирательных кампаний, по итогам которых должно быть замещено 194 мандата. Самые масштабные кампании ожидаются в Гусь-Хрустальном, где местные жители выберут главу города, а также в Александрове и Кольчугино, где избирателям нужно будет определиться с составом советов народных депутатов.

Председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев отметил основные ошибки, возникающие у кандидатов и политических партий в ходе избирательных кампаний последних лет. В частности, это – несоблюдение сроков и комплектности документов при выдвижении и регистрации. Кроме этого, были случаи, когда кандидаты не сообщали об имеющейся судимости, что обязаны делать по закону.

На сентябрьских выборах будет использован QR-код для ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы». Технология позволяет исключить вероятность ошибок, дает возможность оперативно изготовить копии протоколов и ускоряет процесс передачи информации об итогах голосования. В прошлом году система применялась на шести избирательных участках в Судогде. В этом году, по словам Вадима Минаева, современные технологии должны прийти на большинство избирательных участков, кроме самых отдаленных.

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