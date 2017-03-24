Мэрия покажет свои проекты

Сегодня в областном центре проходит III Владимирский форум «Недвижимость-2017 – технологии успеха!». Здесь, как сообщает пресс-служба мэрии, представлены ближайшие и перспективные проекты градостроительного развития города Владимира.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поручил главному архитектору города Андрею Быкову обсудить с участниками форума ключевые проекты, которые будут реализованы строительной отраслью областной столицы.

В частности, речь пойдет о комплексном освоении территорий и локальных проектах, вызывающих интерес горожан: ледовом дворце на проспекте Ленина, реконструкции Патриаршего сада, переформатированию улицы Девическая в пешеходную, формированию современных микрорайонов на пересечении «пекинки» с улицей Горького и улицы Мира с проспектом Строителей и др.

III Владимирский форум «Недвижимость-2017 – технологии успеха!» проходит в Арт-дворце на ул. Северной, 2а.

Фото: http://newsroom.longandfoster.com/ wp-content/ uploads/2017/01/ real-estate-1400×1038.jpg