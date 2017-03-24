С 1 апреля во Владимире повышается плата за проезд

Состоялось заседание правления департамента, которое «Призыв» проанонсировал на прошлой неделе. Там обсуждался вопрос роста тарифов для владимирских перевозчиков. Решение принято: «потолок» и для троллейбусов, и для автобусов составил 20 рублей.

Специалисты департамента оценили затраты каждого предприятия: на зарплаты, на содержание и обслуживание автопарка, на топливо. Чиновники учитывали и обязательную прибыль перевозчиков. Тариф в 20 рублей признан экономически обоснованным.

Для сравнения, с нового года в Александрове проезд в автобусах тоже подорожал на 2 рубля и стал стоить 18 рублей. А в Суздале с 4 апреля проезд подорожает сразу на 3 рубля – с 16 до 19 целковых. Но ни в Суздале, ни в Александрове нет троллейбусов, чьи убытки компенсируют из городского бюджета, и нет газомоторных автобусов, которые покупали с частичным бюджетным финансированием.

Владимирцы много лет слышат об экономичности и прочих преимуществах экологического транспорта (в первую очередь, «газомоторов»), о необходимости его поддержки за счет налогоплательщиков. На выходе же стоимость их тарифов сопоставима с ценой билета на обычные автобусы (то есть владельцы «газомоторов» по своей инициативе билеты дешевле максимальной «планки» не делают). А забота о так называемом социальном транспорте – троллейбусах – всё равно ложится на плечи владимирцев, поскольку за счёт горожан дотируется «Владимирпассажиртранс».

Кстати, убеждая и областные структуры, и владимирцев в том, что тариф всё же поднимать надо, городские чиновники говорят о возрастающих убытках из-за падения пассажиропотока. По данным мэрии, в 2015 году в городе автобусы перевезли 44,4 млн человек, а троллейбусы – 19 млн человек соответственно. В 2016-м же на долю первых пришлись 43,8 млн человек, вторых – 17,8 млн человек. Теряем людей! То ли во Владимире неожиданно образовалась демографическая яма (что вряд ли, поскольку по годовым отчетам мэрии убыль населения с 2015 по 2016 год составила 3000 человек), то ли горожане так разбогатели, что массово пересаживаются на личный транспорт, то ли аргумент о падении пассажиропотока просто притянут за уши.