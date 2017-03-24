Tele2 установит другие правила на фестивале сноубордистов

Фестиваль пройдет на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 31 марта по 10 апреля. Гостей лагеря ждут международные соревнования по сноуборду и фристайлу, показательные выступления звезд и концерты музыкальных групп. Популярный фестиваль ежегодно привлекает около 5000 поклонников экстремального спорта со всей России. Компания Tele2, которая впервые стала партнером мероприятия, предлагает абонентам и остальным участникам спортивно-развлекательную программу исходя из новой концепции «Другие правила».

Накануне соревнований, 8 апреля, пройдет вечеринка Tele2 в Sky Club. Здесь состоится вручение специального приза от Tele2 – уникального сноуборда, созданного по другим правилам проектирования доски.

Кульминацией программы Tele2 станут соревнования «Другие правила Jam», которые представят совершенно новые принципы оценки спортивного состязания. Они пройдут в альтернативном формате, свободном от каких-либо установленных правил. 9 апреля жюри будет оценивать стиль катания, костюм райдера, его музыкальное чутье и поддержку болельщиков.

Напомним, 9 победителей конкурса Tele2, который сейчас проходит в соцсетях, отправятся бесплатно на New Star Camp и получат уроки от профессионалов сноуборда. Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографию в привычной экипировке, но необычном месте или прокатиться на доске в самом невероятном образе.

Особые условия пребывания на New Star Camp ждут не только победителей конкурса, но и всех абонентов Tele2. Они получат в штабе оператора особый пакет участника фестиваля. Помимо подарков от Tele2, в него входит наклейка на ски-пасс, которая позволяет бесплатно продолжить день на ледовом катке курорта. Ски-пассы не «сгорают» − как и неиспользованные минуты, SMS и гигабайты на пакетных тарифах Tele2.

Все гости фестиваля смогут посетить площадку на высоте 1600 метров и протестировать высокоскоростной 4G-интернет Tele2. Кроме того, в зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для отдыха, а также модули для подзарядки мобильных устройств.