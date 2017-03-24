Ковровчанин продавал украденные котлы через газету

В пресс-службе регионального УМВД уточняют: уголовные дела по статье «Кража» возбуждены в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.

В период с ноября 2016 года по февраль 2017 года подозреваемый, выставив окно или взломав дверь, незаконно проникал в дачные дома и воровал оттуда газовые котлы.

Украденные котлы мужчина, не опасаясь, продавал, разместив соответствующие объявления в газете. Материальный ущерб, причиненный собственникам дач, составил 143 тысячи рублей.

Мужчину задержали на территории района. Свою вину местный житель признал. Сообщается, что оперативники установили местонахождение четырех украденных котлов и вернули их законным владельцам.

Фото: http://misanec.ru/2016/05/10/ulyanovskij-bomzh-obokral-sadovye-domiki/