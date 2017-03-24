От создателей «Реальных пацанов» и выпускников филологического факультета

Главный герой Миша Соломонов — наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чье главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только «Спорт-Экспресс».

«Филфак» — это удивительный сериал, он одновременно и про секс, и про литературу. Про любовь и цинизм. Про то уникальное время, когда еще не поздно научиться дружбе и любви. И про то, кого же выберет Лена — интеллигентного ботаника или самоуверенного спортсмена?

Сериал впитал в себя многое от своих успешных предшественников: дерзость «Физрука», обаяние «Универа», брутальность «Реальных пацанов» и правду-матку «Ольги». Но при этом в «Филфаке» есть абсолютно новый и уникальный для вселенной ТНТ главный герой. Миша Соломонов, несмотря на то что является круглым отличником, считает, что все вокруг умнее и опытнее. Но, попадая в новые для себя условия, этот положительный персонаж постепенно взрослеет. Он начинает совершать не свойственные ему поступки, оказывается в сложном любовном треугольнике, но не перестает задавать жизни все важные вопросы, ответов на которые у него пока нет.

За юмор в этой истории также будет отвечать преподаватель русской литературы Валерий Гудков (Ефим Шифрин), высокомерный, желчный тип, который презирает студентов, но не может не заразиться от них духом беспокойной юности — и отчаянно пытается вернуть бывшую студентку, а ныне преподавательницу филфака Веру Фомину (Виолетта Давыдовская), с которой у него уже был роман 10 лет назад. И в которую без памяти влюбится второкурсник Женя Морозов…

Персонажи этого сериала, такие разные и непохожие, будут учиться понимать друг друга и находить общий язык, иногда вдруг ловя себя на том, что любое противостояние может обернуться дружбой. При этом раскрываются они не сразу — каждый из них окажется гораздо сложнее и многограннее, чем можно подумать на первый взгляд. Все герои «Филфака», начиная со сверхположительного интеллигентного Миши и заканчивая самовлюбленным дворовым Борей, выходят за рамки стереотипов и шаблонов.

«Филфак» — это смешная история о студенческой молодости и первой серьезной любви, нежная, местами грустная, но одновременно честная и прямая.

Смотрите комедийный сериал «Филфак»

с 10 апреля с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

Антон Зайцев, автор идеи и продюсер

Идея «Филфака» пришла мне в голову, когда я был студентом и учился на филфаке в Перми. Мы тогда играли в КВН, а основной мечтой кавээнщика было дойти до финала и монетизировать свое умение придумывать шутки, то есть написать сериал. «Филфак» был первым сериалом, который мне хотелось сделать. Но на тот момент «Реальные пацаны» оказались востребованнее.

Нам не хотелось делать «Филфак» как традиционный ситком. Это должна была быть комедия с элементами мелодрамы. Если бы мы сделали этот сериал сразу, как только идея родилась, это было бы повторение «Универа». К моменту, когда мы начали делать «Филфак», я немного устарел, но, к нашему большому счастью, появились молодые авторы: Тимофей Шарипов, Алексей Малышев, Марина Леонтенкова, которые оживили этот проект своим творчеством.

«Филфак» — это история о коммуникации. Это во многом то, что наша компания Good Story Media в целом исследует. «Физрук» — это тема отцов и детей, сможет ли человек из 90-х договориться с нулевыми? «Реальные пацаны» — это вопросы социального верха и социального низа. В нашей стране, да и в мире, сейчас есть серьезная проблема расслоения и непонимания, когда одни не слышат других: правые не слышат левых, старые — молодых, люди с одного континента — людей с другого. Вопрос коммуникации для нас очень важен. В молодости ты еще не настолько закостенел, у тебя еще есть гибкость, чтобы подстроиться под другого, дать ему место в своей жизни. Главный герой «Филфака», который дает в своей квартире место Лене и ее другу, он открыт для того, чтобы благодаря ему произошел акт правильной коммуникации.

Что объединяет всех студентов — это ощущение молодости. И вот такое вот специфическое ощущение студенческой молодости, оно есть в этом сериале, и это очень важно. Мне кажется, это одна из тех эмоций, которая может подключить самых разных зрителей.

ГЕРОИ И АКТЕРЫ

Миша

Главный герой. Наивен, романтичен, беззлобен, абсолютно безотказен по натуре своей, один из тех, кто не умеет говорить нет — в силу своей отзывчивости. Влюблен в однокурсницу Лену.

Денис Парамонов

Миша влюблен в Лену очень светлой, чистой, искренней первой любовью. Он боготворит ее. При этом сам он еще в процессе становления как личность, как мужчина. В начале сериала мы видим Мишу робким, несмелым, нежным мальчиком. В процессе он меняется. Также Миша очень талантливый поэт, он пишет стихотворения.

Когда читаешь сценарий, обычно не задумываешься над нюансами. Я сначала подумал — Миша рохля, стеснительный. А потом мы стали работать — и персонаж стал приобретать нюансы, подробности. Миша, например, очень хозяйственный, очень аккуратный. У него все прибрано, все убрано. Он не такой поэт, который мот, бездельник и пьяница. Он моет за собой посуду, у него все расставлено по полкам, его дом даже напоминает квартиру девочки. Любимый поэт у него Бродский.

Миша всегда хочет сделать честно, но у него не всегда это выходит. Плюс у него есть оправдание, что у него есть любовь. А за это что угодно можно простить и понять.

Похожи ли мы? Наверное. Но у меня таких ситуаций не было в жизни. Я старался быть максимально собой, как есть, не играть что-то особенно. Когда ты играешь какую-то роль, то все, что написано, и все, что происходит после, сливается в одно. Поэтому мне трудно сравнивать — это как бы и есть я.

«Филфак» — это история про взросление. С человеком что-то происходит в связи с какими-то событиями, приходится делать выбор, совершать тот или иной поступок. Для меня это было, пожалуй, самое интересное. С моим персонажем происходит в какой-то момент качественный слом, он потихоньку начинает трансформироваться из одного человека в другого.

Мне кажется, в этом сериале много наивности — в хорошем смысле. Сейчас на телевидении постоянно какие-то гопники. А в «Филфаке» все в первый раз и по-честному.

Лена

Однокурсница главных героев. Красивая, яркая, но при всем этом — грубовата, недообразованна и невоспитанна. Но в то же время у нее очень положительное обаяние, благодаря которому все ее отрицательные черты характера кажутся милыми. Пацанка с сильным характером.

Саша Бортич

Лена — студентка второго курса филологического факультета. Я с такими девушками не дружу обычно. Она такая просто телочка. Понятно, что немного более сложная, чем любая другая, раз она главная телочка в универе. Она на самом деле очень добрая, все равно открытая, хочет любви. Хотя у нее произошла небольшая подмена понятий при переезде в Москву, она захотела ездить на тачке и жить с мужиком. Когда мы видим ее в начале сериала, у нее странные представления о любви, но потом все меняется.

В Лене есть юмор, открытость, даже если она не очень умная, она компенсирует это тем, что идет напролом. Она не тупая телочка. Мне кажется, что это хорошо, что у нас главная героиня в сериале такая, потому что очень много девушек смогут себя с ней проассоциировать, много таких девушек есть похожих. Это здорово для зрителей.

В начале есть сцена, где я не могу два раза запомнить Мишу. Она ходит в университет, но для нее важнее другие вещи, поэтому имен одногруппников она не запоминает. Она оказывается в центре любовного треугольника. Боря — это парень, с которым Лена расстается до начала первой серии — и переезжает жить к Мише, потому что ей негде жить. Но буквально в первых сериях она возвращается к Боре. Отношения у них непростые.

Миша и Боря очень разные. Боря красивый, подкачанный, брутальный, мужественный, решительный, сексуальный. У него есть машина, он заканчивает ремонт в квартире, все дела. А Миша более мягкий, но при этом более романтичный, более добрый, любящий, внимательный. И вот Лена по развитию своему начнет замечать эти различия и задумываться, что важнее: тачка или когда тебя любят. Боре скорее нужна другая девушка — домохозяйка, которая будет на него молиться, ножки ему целовать. Миша же может помочь ей стать поумнее, пособраннее, поскромнее. При всей нерешительности Миши у него очень сильный стержень на самом деле. А на самом деле он очень серьезный, ответственный. Это просто юношеская стеснительность. В жизни он бы показал ей хорошее кино, посоветовал бы ей книжки, помог бы ей с гардеробом.

В «Филфаке» интеллект показывается с очень привлекательной стороны. Да, читайте книжки, парни, это вам поможет! Ум, по-моему, одно из самых сексуальных мужских качеств. Для меня ни одному самому красивому парню на идеальной тачке, если он тупой, ему ничего не поможет.

У нас было очень много ребят примерно одного возраста в съемочной группе, максимум разница пять лет. Было очень весело, у нас были незабываемые часы в актерском вагоне, мы все вместе играли в игры, ржали, орали.

У нас не плоский юмор, он объемный, но при этом понятный. Я фанатка актера Леши Золотовицкого: я считаю, что он очень смешной, Лешу можно просто поставить, чтобы он смотрел в камеру, и это будет очень смешно. У нас очень клевые актеры. И при этом есть любовные и драматические линии. Хочется верить, что это все попадет в зрительские сердца.

Женя

Некрасив, но харизматичен. Зациклен на себе и сексе. Уверен, что филфак — это место, где у него должен быть вечный секс. Но ситуация обратная. Однако он не унывает и продолжает атаковать девушек, разрабатывая новые планы и стратегии по соблазнению.

Алексей Золотовицкий

Женя — похотливый обаяха. Он очень хочет познакомиться с девушкой и иметь с ней серьезные отношения, но у него ничего не выходит, как бы он ни старался. Он совершает очень много попыток овладеть хоть кем-нибудь и попадает в связи с этим в довольно щекотливые ситуации. Но он по-своему милый и обаятельный. В дружбе у него — как с девушками: он старается делать все, что можно, там будут предательства, ссоры и примирения. Но они все равно близкие люди, насколько это возможно на филфаке, где одни женщины, а вы три задрота.

Я сам учился на журфаке и примерно в такой же роли выступал: там реально учатся одни девочки, они не обращают на тебя внимания — и ты ходишь с такими же людьми, как ты, в «Макдоналдс» вместо лекций и обсуждаешь их. Для меня это практически автобиографический сериал. Я понимаю этих персонажей, там очень много похожего на то, что испытал я, когда был значительно моложе.

Это история про взросление, про поиски себя, про переходный период в жизни, когда ты приходишь в институт после школы, тебе кажется, что будет новая жизнь, но ни фига она не новая, а может, и похуже. И что с этим делать? Как быть? Наши герои пытаются ответить на этот вопрос.

Мы очень подружились с Васей и Денисом, которые играют главные роли. Самое ужасное, что мы иногда идем втроем и понимаем, что говорим как персонажи из этого дурацкого сериала. «Ты сказал как Бабин»! «А ты сказал как Женя». Смеемся вместе, хлопаем друг друга по плечу и идем дальше навстречу приключениям.

Когда мы читали пилотную серию, у моего героя было больше всех похабных шуток. Но так как мы будем идти по телевидению, нужно было все это сглаживать. Тем не менее Женя из них всех самый жесткий в плане сексуальности, скабрезных шуток, сальностей. Когда было недостаточно жестко, режиссер говорил: «А теперь включил пошляка Женю». И я включал.

Меня подкупило, что сценарий писали люди, которые во всем этом варятся. Что для меня было интересно в этом сериале, что там есть массовый юмор и одновременно в духе «Шоу Фрая и Лори» или «Монти Пайтона». Моя любимая шутка в первой серии. Его Тройник спрашивает: «Я тебе что, дед? Я тебе что, дед? Я тебе что, дед?», а мой герой отвечает три раза: «Нет. Нет. Нет». Это филологический юмор.

Бабин

Школьный друг Миши. Не интересен противоположному полу: угрюм, небрежен в одежде. Живет идеей создания компьютерной фэнтезийной игры. Воспринимает действительность через призму того или иного жанра видеоигр.

Василий Поспелов

Я не профессиональный актер, а роль этого персонажа мне досталась потому, что мы совпали с ним по речевой характеристике. Я учился на филолога, вылетел, решил для саморазвития поступить на актерский — но родителям об этом не рассказал, чтобы исключить любую вероятность блата. В итоге у меня не получилось: когда я слетел со второго тура в ГИТИСе, решил прогулять по дворику, мне там очень понравилось, и через некоторое время я поступил на театроведческий факультет, где проучился четыре года.

При этом я всегда хотел быть режиссером кино. В итоге после ГИТИСа я пошел в Школу нового кино на режиссуру. Когда я там учился, я пошел на один кинофестиваль со своими друзьями, мы сидели и пили в баре, и там я познакомился с одним будущим коллегой, который позвал меня на кастинг «Филфака». Мне дали текст, я начал его читать и понял, что персонаж говорит как я. Косноязычно, постоянно пытается подобрать слова, чтобы его понял собеседник. У нас с Бабиным схожим образом устроены головы. Из трех главных персонажей он единственный индифферентный, у него почти не происходит никаких поисков идентификации, ему есть чем заняться.

У него в семье произошел конфликт у родителей, он живет со своей матерью. Бабин замкнулся, уйдя в виртуальный мир, он играет в онлайн-игры, командует рейдами. Я лично играл в компьютер, но перестал, потому что на это уходило много времени и я понял, что надо вычеркнуть это из своей жизни. Бабин мудрее решил этот вопрос: он учится на филологическом факультете, где когда-то прочел все программные произведения, так как он весьма эрудирован.

Он озлоблен на человечество и замкнут. Он использует людей как средство достижения целей. Но, конечно, все несколько сложнее, ему в первую очередь нравится, что о нем так считают, потому что так его меньше трогают. Но при этом он не злой, не агрессивный, он просто не понимает какие-то сложные вещи, которые не поддаются рационализации. Особенно ему непонятен женский пол, поэтому он просто не разговаривает с женщинами. Целеустремленность и рациональность — его главные черты.

Это сериал про то, как думающим людям мешают или помогают их мысли для решения их реальных проблем. Частенько можно столько всего надумать и переусложнить, что проблемы кажутся серьезнее, чем на самом деле, — что часто происходит с персонажами. Есть мой герой, еще есть молодой поэт и герой-девственник, который хочет стать ловеласом. Это трио очень хорошо раскрывает вот этот конфликт — думающих людей, которые ищут свою идентичность.

Гудков

Преподаватель русской литературы, высокомерный, желчный тип, который считает студентов насекомыми. Из-за своего высокомерия остался холостяком. Потомственный интеллигент, из профессорской семьи.

Ефим Шифрин

Я когда-то учился на филфаке и никогда не думал, что жизнь одарит меня таким сюрпризом, что вся эта обстановка, которая для меня осталась в прошлом — лекции, аудитории, книги, — оживет в пределах моей новой профессии.

Я верю в судьбу. Мне в кино не доставался еще ни один приятный персонаж. Ни про одного нельзя было сказать «душка». Я не знаю, чем руководствуются создатели фильмов, потому что я сам-то для себя хороший. Все морально, все законно, кому-то помогаю, старушек через дорогу перевожу. А в кино почему-то достаются персонажи, про которых я не могу сказать, что я бы, будучи юношей, захотел с него делать жизнь. С другой стороны, мне нравится, что отечественное телевидение и кинематограф покончили с «положительный — отрицательный». Таких героев не примешь за реальных. И вот оттого, что мой герой, Валерий Леонидович Гудков, очень разный, мне это очень нравится.

Когда ты получаешь сценарий, ты не знаешь, кто он. Как он ходит, как он говорит, как он двигается. Я очень благодарен группе, в которую я попал, потому что дискомфорт «как делать?» длился недолго. Мне расставили флажки, окунули меня в знакомую атмосферу филфака, и мой герой обрел черты. На площадке меня называли именно Гудков.

Гудков — хороший специалист, это несомненно. Я счастлив, что мне попался такой профи. Я в жизни не выношу неграмотности, не выношу пренебрежительного отношения к самому феномену языка. Меня огорчает и смущает незнание русской классической литературы. Гудков — боец за литературу. Приятна еще одна черта моего героя: он никогда не говорит серьезно.

А чем мой герой плохой: у него есть одно качество, которое я почти не знаю, — ревность. Тут приходилось вспоминать «Отелло». Я в своей частной жизни скорее отпущу тех, к кому пристрастен. А Гудков — нет. Живой человек — это его добыча, он с ней не расстается. Прекрасная Верочка, которую играет Виолетта Давыдовская, это его жертва.

Еще одно свойство, про которое я хотел бы сказать. Филфак — это женское царство, мужчины тут как вражеские лазутчики. У нас было очень мало преподавателей мужчин и довольно мало мужчин-студентов. Гудков в женском царстве — это особый случай. Персонажи-преподаватели очень яркие, и он среди них такой желанный мужчина, на котором сходятся взгляды, из-за которого скрещиваются копья. Самое ужасное, что он оказался человеком жестоким. Мне больно за Гудкова. Я и половины поступков, которые он совершил за эти 20 серий, я бы не мог себе позволить. Во всяком случае, его отношение к молодому сопернику — я бы себе такого никогда не разрешил. Мне повезло с партнером, мне достался Леша Золотовицкий, он очень органичный, очень нелепый, прелестный, чистый персонаж. А мне выпало его третировать, ревновать к нему Веру, строить всякие козни. Меня заставили. Я бы так с Лешей не поступил.

Боря

Парень Лены. Простой, прагматичный, занимается спортом и учится на факультете физической культуры. У него есть машина, купленная в кредит, которую он любит немного больше Лены.

Алексей Литвиненко

Боря, на мой взгляд, неоднозначный и при этом узнаваемый. Есть такие люди среди нас, их довольно много в России. Такие ребята, из нормальных семей, на хороших машинах, с очень, на первый взгляд, простыми желаниями: чтобы была красивая женщина, хороший дом, бухнуть, футбол посмотреть. Вы все знаете этих людей. Но за этим за всем есть серьезная подоплека: он мужчина с крепким характером, его так просто не сломать. Вот этот пацан попадает в незнакомую для него среду, и это интересно. Он привык решать вопросы сначала силой. Не получается — тогда ступор. А тут нельзя решать вопросы силой, надо включать голову. И вот когда человек, не привыкший включать голову, начинает включать голову, это интересно.

Получается столкновение культур: Боря с Мишей, оба достойные, разные, интересные ребята. Один начинает учить другого, они перенимают опыт, плюс во всем этом замешана женщина — поэтому Боря часть любовного треугольника. Лена обладает внешностью, которую хочется. Кажется, что Борю привлекает только внешность, но это не так. У него все равно доброе сердце, он ее любит. На мой взгляд, Лена коварная. Она сама не знает, чего она хочет.

Сценарий блестяще написан. В случае с Борей мы видим метаморфозу: первые несколько серий нам кажется, что он мразь. А к последним сериям, я надеюсь, зритель к нему будет относиться с большой симпатией. Мы видим, что он любит Лену и совершает определенные поступки. Ему приходиться бороться с этой ситуацией, жизнь его бьет, а он встает.

В этом сериале много пластов. Мне самыми интересными кажутся темы того, что не надо судить с первого взгляда и что нужно расширять кругозор. Мне нравится, что в нашей истории есть русская литературная культура, рассказанная киноязыком. По сути, это наше все: Пушкин и так далее, и тут это интегрировано, блестяще вплетено сценаристами. И тут есть комическая ситуация, которая возникает из-за вдохновения двух миров. И это не умозрительные миры, это русские реалии.

Вера

Бывшая студентка филфака, вернулась на родной факультет через 10 лет после выпуска в качестве преподавателя. В студенческие годы у нее был роман с профессором Гудковым, и сейчас она снова сталкивается со своим прошлым.

Виолетта Давыдовская

Моя Вера — преподаватель русской литература. Основная ее линия — взаимоотношения с Гудковым, которого исполняет Ефим Шифрин, и влюбленный студент, который бывает иногда слишком навязчив, а иногда сама Вера пользуется тем, что он влюблен, ради каких-то своих целей. Характер у Веры очень необычный: у нее творческие порывы, она рисует картины, сочиняет стихи, в то же время она очень строгая, требовательная, не позволяет себя дурачить.

Я училась в театральном вузе, а театральный вуз, как мне кажется, очень сильно отличается от всех остальных вузов, поэтому я не вспомнила свое студенчество на съемках. У нас не было таких огромных аудиторий. Я первый раз увидела своими глазами эти аудитории со ступеньками. Личных ассоциаций с институтом у меня не возникло — разве что влюбленность в педагога. Это всегда вспоминаешь, в студенчестве очень часто тебе кто-то нравится из педагогов.

Самые яркие впечатления — от актерских партнерств. С Ефимом, с Лешей Золотовицким, с остальными ребятами. Когда тебе помогают, когда тебя поддерживают, когда рядом с тобой не просто артист и партнер, а друг и наставник. Бесконечные шутки Ефима, которые были очень остры, я даже не знала периодически, как отвечать, приводили в тонус.

Сценарий был написан грандиозно, все за тебя сделано. Юмор уже присутствует. Это комедия положений. Самой по себе мне не нужно было быть смешной, нужно было быть просто органичной, уже это было смешно.

В «Филфаке» очень живое актерское исполнение, очень увлекательное. На это легко и приятно смотреть. Ребята замечательно работают, там очень много тонкого юмора и совершенно нет пошлости.

В ролях

Миша — Денис Парамонов

Лена — Александра Бортич

Женя — Алексей Золотовицкий

Бабин — Василий Поспелов

Гудков — Ефим Шифрин

Вера — Виолетта Давыдовская

Надя — Полина Пушкарук

Боря — Алексей Литвиненко

Слава — Михаил Тройник

Маша — Александра Велескевич

Вероника — Дарья Шелест

Ляхова — Елена Старостина

Продюсеры

Антон Зайцев

Антон Щукин

Артем Логинов

Автор идеи

Антон Зайцев

Авторы сюжета и диалогов

Алексей Малышев

Тимофей Шарипов

Марина Никольская

Антон Зайцев

Юрий Овчинников

Вячеслав Серебреников

Андрей Перов

Илья Егги

Лариса Горбунова

Александр Фомин

Режиссер-постановщик

Федор Стуков

Креативные продюсеры

Тимофей Шарипов

Юрий Овчинников

Оператор-постановщик

Антон Бакарски

Художник-постановщик

Ольга Соколова

Исполнительный продюсер

Дмитрий Кондратюк

Музыкальный продюсер

Дмитрий Ланской

Директор департамента производства

Дмитрий Пачулия

Фото предоставлены каналом “ТНТ”.