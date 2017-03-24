Абоненты «Ростелекома» всё чаще выбирают электронный счет

Возможность получать виртуальные квитанции появилась у клиентов «Ростелекома» в 2013 году. Документ представляет собой файл в формате PDF и выглядит так же, как и бумажная квитанция. По выбору абонента такой счет приходит в Личный кабинет lk.rt.ru или на электронную почту. По статистике, большинству ивановских абонентов «Ростелекома» удобнее получать квитанции в Личном кабинете.

Абоненты, которые используют электронные счета, узнают сумму к оплате намного раньше, чем получатели бумажного счета. При этом сроки оплаты остаются прежними.

Виртуальный счет удобно оплачивать, не выходя из дома, с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька. Такие способы оплаты позволяют клиентам «Ростелекома» значительно сэкономить время и сократить период ожидания зачисления средств на лицевой счет.

При желании абоненты могут продолжать пользоваться и традиционными способами оплаты: через банки, терминалы, банкоматы, производить оплату в Центрах продаж и обслуживания клиентов.

Виртуальную квитанцию об оплате за услуги связи можно сохранять на компьютере или планшете. Состояние счета легко проверить, находясь в любом регионе страны и даже за рубежом.

«Переход «Ростелекома» на электронную форму выставления счетов соответствует мировым тенденциям. Сегодня безбумажные счета активно используют и операторы сотовой связи, и компании, предоставляющие услуги ЖКХ. Электронный счет имеет множество преимуществ перед бумажным: он экономит время клиента, его удобно оплачивать и хранить», – отметил директор филиала ПАО «Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях» Павел Шатохин.

С недавних пор возможность использовать личный кабинет появилась и у корпоративных клиентов компании. Богатые функциональные возможности сервиса позволяют им контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно­расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно­-расчетных документов на адрес электронной почты. При этом существующий способ доставки документов на бумажном носителе или через электронный документооборот сохраняется.

Если пожилой человек не владеет компьютером, то оплатить счет ему могут помочь дети или внуки. Кроме того, у них есть возможность присоединить виртуальную квитанцию родственника к своей и самостоятельно платить за услуги связи.

Информацию о переходе на электронный счет можно получить, обратившись в Центр продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» или Контактный центр по телефону 8-800-450-0-150.

Фото: http://sntat.ru/obshchestvo/