Тихий Дон покажет мастерство в городе на Клязьме

Завершающим аккордом Недели казачьей культуры во Владимире станет концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова, который состоится на сцене областной филармонии сегодня в 18.30.

Казаки с Дона – старейшее и наиболее почитаемое казачье войско нашей страны, ставшее родоначальником большинства других российских казачьих войск. Его исконные традиции и обычаи бережно хранит и развивает Ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Н. Квасова. Это один из выдающихся фольклорных коллективов нашей страны, отметивший в прошлом году свое 80-летие.

В составе ансамбля три творческие группы, составляющие единое целое: вокальная, балетная и оркестровая. За годы существования талантливыми режиссерами, балетмейстерами и артистами были созданы десятки легендарных вокальных и хореографических номеров, которые остались в сердцах и памяти благодарных зрителей и по праву вошли в золотой фонд национального искусства.

Творчество коллектива по достоинству оценено благодарными зрителями не только в России, но и за рубежом. Ансамблю песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова рукоплескали восхищенные жители многих стран Европы, Азии, Америки, Африки.

В программу владимирского концерта Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков включены лирические и плясовые казачьи песни донского края; сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, хореографические миниатюры, шуточные танцы. Прозвучат любимые песни зрителей «Любо братцы, любо», «Не для меня», также будет представлено много массовых, зажигательных и искрометных танцев с элементами «рубки», джигитовки и необыкновенно зрелищными трюками.