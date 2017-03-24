Юристы бесплатно проконсультируют владимирцев

Сегодня Ассоциация юристов России проводит единый день оказания бесплатной юридической помощи населению.

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Оказывать профессиональную юридическую помощь будут сотни юристов более чем в 1500 консультационных пунктах по всей России. В акции также примут участие и члены Владимирского регионального отделения Ассоциации.

День бесплатной юридической помощи проводится во Владимирской области не впервые. Каждый раз эта акция пользуется большой популярностью у жителей. В рамках акции консультации  проводятся по наиболее распространенным вопросам, связанным с трудовым, наследственным, пенсионным и земельным законодательством.

Приём граждан будут осуществлять нотариусы, адвокаты, преподаватели, адъюнкты и студенты Владимирского юридического института ФСИН России, преподаватели и студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и преподаватели, аспиранты  и студенты Юридического института ВлГУ.

Советы квалифицированных специалистов можно будет получить во всех муниципальных образованиях 33 региона. С полным перечнем консультационных пунктов можно ознакомиться на страницах Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России в «ВКонтакте» и в Facebook.

Фото: http://www.mfc22.ru/news/3079/

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