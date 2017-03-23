Убитую накануне 8 марта 95-летнюю бабушку подвела доверчивость

Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего мужчины, которого, как сообщает Следственное управление СК РФ, подозревают в причинении смерти старушки. По версии следствия, вечером 7 марта он проник в квартиру одинокой престарелой женщины с целью завладеть деньгами.

Потерпевшая, увидев грабителя, начала кричать и звать на помощь. Злоумышленник нанес бабушке ножкой табурета множественные удары по голове, а затем связал беспомощную жертву веревками и скотчем.

Отыскав в квартире 70 тысяч рублей, мужчина с деньгами скрылся. Пострадавшая пенсионерка, ветеран труда, пережившая трудные военные и послевоенные годы, скромная и порядочная женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По результатам следственной и оперативно-розыскной работы 17 марта подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Следствием установлено, что ранее судимый подозреваемый проживал с 30-летней сожительницей в доме неподалеку от места, где жила пенсионерка. Престарелая женщина в отсутствие близких родственников вынуждена была просить чужих людей о помощи по хозяйству.

На такой призыв о помощи откликнулась сожительница подозреваемого, она периодически навещала старушку, знала, где хранятся вещи и деньги. Пенсионерка доверилась женщине и даже передала ей ключи от квартиры, которыми и воспользовался злоумышленник.

Сожительница подозреваемого привлечена к уголовной ответственности за пособничество в совершении грабежа. Женщина утверждает, что не ожидала, что ситуация обернется гибелью пенсионерки.

Фото: http://etokostroma.ru/upload_files/news/prev/13798_1.jpg