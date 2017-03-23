Судебные приставы взяли штраф за улов в Навашинском затоне

Пойманный на браконьерстве муромлянин полгода уходил от наказания

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Судебным приставам Муромского района, наконец-то, удалось  взыскать штраф с местного жителя, назначенный ему за незаконную ловлю рыбы в Навашинском затоне.

Как поясняют в региональном УФССП, «поймать» должника было непросто. Административный протокол за браконьерство был составлен  на мужчину еще в августе прошлого года. В сентябре суд вынес рыбаку приговор – штраф в три тысячи рублей.

Но, несмотря на то, что на суде мужчина признал свою вину, расставаться со своими «кровными» за  нарушение закона он не спешил, даже когда к делу подключились судебные приставы.  На прием  к ним не являлся, и дверь в свою квартиру не открывал даже тогда,  когда в отношении него было вынесено постановление о принудительном приводе.

Но и судебные приставы не сдавались. 17 марта, получив звонок от соседей должника, они  застали его во дворе дома.  Услышав о таких мерах воздействия на должников, как арест и изъятие имущества, он все-таки оплатил всю сумму штрафа, а также исполнительский сбор.

Фото: http://rda-kalanchak.gov.ua/images/foto/ 807bbbcba3c6abe839ba5e70250b3dfe.jpg

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