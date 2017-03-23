Диалог с населением продолжается

Выездные дни Законодательного Собрания – традиционная форма работы народных избранников с руководителями городов и районов региона, местными депутатами и общественниками. По мнению Владимира Киселева, именно такой диалог на местах способствует выявлению главных проблем в территориях и позволяет совместно с администрацией Владимирской области составить план действий по их решению.

В ходе мероприятия областные парламентарии встретились с работниками образования и предприятий ЖКХ, лесного хозяйства, а также с представителями сферы туризма и культуры района. Владимир Киселев вместе с руководителями района Виктором Шурыгиным и Сергеем Великоцким посетил частный тепличный комбинат в деревне Пекша. На площади в пять гектаров здесь с 2014 года выращивают огурцы. Недавно теплицы модернизировали, установили дополнительное освещение, что позволит увеличить урожайность до 60-70 килограммов продукции с квадратного метра полезной площади. Опыление растений происходит естественным образом – силами шмелей и пчел. Это позволяет добиться высокой экологич-ности продукции. На одной агрокультуре на тепличном предприятии останавливаться не собираются: сейчас здесь пробуют выращивать клубнику и даже арбузы.

Следующую остановку Владимир Киселев сделал в Покрове, где посетил производство известных на всю страну пряников. Сегодня предприятие выпускает более ста наименований этих кондитерских изделий, при этом большинство из них расписано вручную. Председатель Законодательного Собрания и сам попробовал себя в роли кондитера, украсив пряник картиной пасхальной тематики.

Но, конечно, главным событием выездного дня Законодательного Собрания стала встреча с депутатами и представителями общественности Петушинского района. Глава администрации муниципального образования Сергей Великоцкий во вступительном слове рассказал о достижениях и проблемах вверенной ему территории. Среди плюсов – хорошие показатели по обеспечению отдельных категорий граждан жильем, капремонту многоквартирных жилых домов, увеличению туристического потока. По-прежнему основной проблемой района остается задолженность за газ: Петушинский район должен погасить долг в размере 167 миллионов. Волнует людей и возросшая плата за коммунальные услуги в связи с изменениями расчетов за ОДН. Сергей Великоцкий заверил, что администрация ведет активную работу с управляющими компаниями с целью минимизировать расходы населения.

Глава Петушинского района Виктор Шурыгин отметил, что такой прямой диалог власти и населения сегодня очень необходим.

– По собственному опыту знаю: когда приходишь в коллектив, встречаешься и разговариваешь с людьми напрямую, это всегда дает положительный эффект, – говорит он. – Это отличная возможность задать свой вопрос глаза в глаза и получить на него ответ здесь и сейчас. Это помогает эффективно решать проблемы. Уверен, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще.

Владимир Киселев, подводя итоги выездного дня Законодательного Собрания, отметил, что в апреле депутаты планируют провести подобное мероприятие в Вязниковском районе, где соберутся народные избранники из целого ряда муниципальных образований Владимирской области.

– Важно, чтобы депутаты всех уровней могли донести свою точку зрения (а значит, точку зрения своих избирателей – жителей нашего региона) до руководства Законодательного Собрания и администрации области. Ведь благодаря такому живому диалогу мы узнаем о самых актуальных проблемах территорий и по возможности стараемся оперативно их решать. Все предложения и инициативы с мест в обязательном порядке ложатся в основу работы депутатского корпуса и исполнительной власти Владимирской области, – заверил Владимир Киселев.