Время есть суп!

Все знают, что есть продукты, которые помогают сжиганию жиров. Самый известный из них – ананас, но он дорогой. Открываю секрет: сельдерей обладает теми же свойствами, и при этом гораздо более доступен. Сельдерей богат минеральными веществами: калием, магнием, кальцием, железом и витаминами. В 100 граммах всего 18 ккал. Я грызу нарезанные стебли сельдерея, когда хочу перекусить, а также добавляю в салаты – и вот начала экспериментировать с супом.

Для супа понадобятся:

4 стебля сельдерея;

луковица;

морковь;

литр куриного бульона;

30 грамм масла (сливочное или оливковое);

А также лавровый лист, чеснок, специи, соль, перец по вкусу.

Чтобы приготовить суп-пюре из сельдерея, натрите морковь не очень мелко, порежьте лук и сельдерей. Обжарьте на масле лук, через 2-3 минуты добавьте сельдерей, и еще через 3-5 минут морковь. После добавления моркови жарьте несколько минут и выключайте. Затем налейте в кастрюлю приготовленный бульон, высыпьте продукты со сковородки и варите на небольшом огне около 30 минут до размягчения сельдерея. Готовый суп измельчите блендером. Посолите, добавьте специи, выключите суп и дайте ему настояться. При подаче можно украсить зеленью. Если кто не на диете (или, например, хочет порадовать детей) – суп можно заправить сливками или добавить сыр.

Приятного аппетита!