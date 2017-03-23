«Торпедо» завершит южные сборы игрой с «Зенитом»

Два поражения, победа и ничья – такие результаты (не слишком блестящие, скажем откровенно) показала наша команда в товарищеских встречах, прошедших в рамках сборов в Крыму.

Сегодня владимирское «Торпедо» проведёт последнюю игру – с представителем второй лиги зоны «Восток» – иркутским «Зенитом». Это уже вторая встреча с «тёзкой» именитого клуба премьер-лиги. Предыдущий матч, прошедший вчера, принёс победу итркутянам: соперник дважды поразил ворота владимирцев, а вот черно-белые забили один гол. Мяч в ворота «Зенита» отправил Александр Сердюков.

До встречи с сибиряками в копилке нашей команды была одна победа, по итогам противостояния с «Севастополем», и одна ничья. Счётом 1:1 закончился первый матч этого южного сбора. Тогда соперником чёрно-белых стала местная «Таврия».

А 17 марта торпедовцам не покорился раменский «Сатурн». Подмосковный коллектив трижды поразил владения чёрно-белой дружины. Лишь под занавес встречи Иван Каратыгин провёл мяч престижа.

На эти сборы в Евпатории «Торпедо» отправилось 10 марта. Первый выезд этого сезона, который состоялся в самом начале первого весеннего месяца, прошёл для наших футболистов более результативно. Тогда чёрно-белые обыграли молодёжку «Крыльев Советов», разошлись миром с представителем местной Премьер-Лиги – ФК «Евпатория» и победили лидера их первого дивизиона «Гвардеец».

Теперь, сыграв с ЧС «Зенит», торпедовцы возвратятся из своего крымского путешествия.