Любителей птиц ждут в парке с шуруповёртами

В 11 часов в парке юго-западного района Владимира начнется масштабное мероприятие, приуроченное к международному дню птиц. Сколотить домик для пернатых может каждый. Тем более что особых навыков для этого не требуется.

Участникам акции выдадут деревянные заготовки, которые нужно будет, как пазл, собрать в скворечник. Единственная просьба организаторов: прихватить из дома (у кого есть) шуроповерт – так дело пойдет быстрее.

Готовые домики для птиц в этом году планируется разместить в особо охраняемых природных территориях Владимирской области.

Подобная акция уже проходила на территории парка «Дружба» два года назад и оказалась очень популярной. Тогда жители Владимира изготовили и раскрасили 100 скворечников, которые впоследствии украсили городские зоны отдыха.