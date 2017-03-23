«Белый дом» останется без света

В этот день ровно на час – с 20.30 до 21.30 – во Владимире будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных зданий и инженерных сооружений. На 60 минут во тьму погрузится «Белый дом», здание городской администрации и Дом дружбы.

Таким образом организаторы – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и международный фонд WWF – обращают внимание жителей страны на необходимость экономии энергоресурсов.

Стать участником международной акции может каждый – для этого достаточно в указанную дату на час отключить свет в своих домах и провести вечер при свечах в кругу родных и близких, не отвлекаясь на телевизор и гаджеты.

А те, кто боится темноты, могут, например, отправиться во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи (по адресу проспект Строителей, 23), где пройдет китайское чаепитие при свечах. Мероприятие в поддержку акции «Час земли» начнется здесь в 20.10. Вход свободный.

Фото: http://www.z-kolco.ru/i/photo-vld/22b.jpg