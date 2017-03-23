Директора управляющей компании осудили за растрату

Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении генерального директора управляющей компании ООО «Комфорт плюс» Виталия Еременко. Он призван виновным по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения».

Напомним, что Еременко, являясь генеральным директором управляющей компании ООО «Комфорт плюс», в период с сентября 2012 года по июнь 2015 года, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства общества.

Деньги Ерёменко использовал для оплаты автокредита супруги и своего обучения во Владимирском базовом медицинском колледже. Общий ущерб управляющей компании составил более 508 тысяч рублей.

Вину в содеянном обвиняемый признал. Теперь он будет возвращать деньги потерпевшей стороне согласно графику платежей.

“Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил Еременко наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 2 года”, -сообщает региональная прокуратура.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: http://www.onlinetambov.ru/incident/index.php?