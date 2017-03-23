Во Владимире столкнулись автобус и три грузовика

Авария случилась сегодня около 7.30 утра неподалеку от ТЦ «Копеечка» и Князь-Владимирского кладбища – прямо на пешеходном переходе. Три «КамАЗА» шли колонной со стороны площади Фрунзе. Дорожная техника убирала снежную кашу, образовавшуюся после утреннего буйства стихии.

Водитель первого грузовика вовремя заметил пешеходов, вышедших на «зебру», и затормозил. Успел среагировать и второй грузовик. А вот третьему не повезло – он врезался в машину, находившуюся впереди. От удара его отбросило в сторону, где, также остановившись, пропускал пешеходов пассажирский автобус.

В УГИБДД по Владимирской области сообщили «Призыву», что никто из водителей и пассажиров автобуса не пострадал.

– Сейчас мы уже имеем представление об обстоятельствах аварии, разобрались в деталях. Ничего критичного, – сообщил руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович. – Виноватых определит Госавтоинспекция, но, главное, никто из людей не пострадал, и авария не связана, как это было раньше, с «гонками пассажирских автобусов» на дорогах.

Переход, где произошло ДТП, – один из самых аварийных в городе. Там по три полосы движения в каждую сторону, нет разметки и знаков над проезжей частью. Хотя по ГОСТам они должны быть. Переходом пользуются достаточно активно. И большому потоку машин остановиться бывает непросто. Тем более, здесь «разгонное место» после выезда с новой развязки Лыбедской магистрали – машины набирают скорость.

В результате – регулярные столкновения. Светофор был бы идеальным вариантом, но их на Большой Нижегородской и так наставлено сверх меры. Мэрия могла бы позаботиться о своевременной разметке. Но этого не произошло, и в результате город сам понес убытки – дорожную технику придётся восстанавливать за бюджетный счет.