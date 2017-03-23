Во Владимире будут сносить незаконные гаражи по новым правилам

Депутаты горсовета на заседании комитета по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям обсудили вопросы порядка освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города. В основном, это касается самовольно возведенных гаражей,- сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы администрации Ленинского района, начальник управления обеспечения жизнедеятельности района Сергей Музыка заметил, что в настоящее время нет действенных инструментов, которые бы позволяли привлекать собственников гаражей к ответственности. Судебная практика показывает несовершенство существующего правового поля.

Однако стоит заметить, что такие разговоры ведутся годами, и сетования на “правовые лакуны” – традиционны. Но раньше хоть чиновники обладали какими-то цифрами – сколько “шустриков” возвели у себя под боком незаконные гаражи. На заседании комитета такие цифры не озвучивались.

Между тем, были короткие временные отрезки, когда работники районных и городской администраций, несмотря на “несовершенство законодательства”, начинали усиленно бороться с самостроем, и тогда с лица города исчезали десятки уродовавших его конструкций. Такое было и в 90-е, когда один из глав районных администраций за ретивый подход к этому делу получил у владимирцев кличку “Гараж”. Такое было и несколько лет назад, когда город даже обзавёлся площадкой для хранения эвакуированных незаконных гаражей.

Но сейчас борьба пошла на убыль, уступив место сетованиям на неважные законы, а в городской казне денег на ликвидацию стихийных гаражей попросту не заложено. В результате самострой – старый и новый – не только портит вид города, но и создает проблемы при строительстве новых городских объектов.

Глава города Ольга Деева предложила районным администрациям города разработать новые нормативные акты для того, чтобы депутаты, рассмотрев их, утвердили новые штрафные санкции для самозастройщиков. Нужно заполнять “лакуны”, раз уж они парализуют работу столоначальников.

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