Муромские молодожены верят в святых, а владимирские – в числа

Среди влюбленных бытует поверье, что брак, заключенный 8 июля, будет долгим и счастливым. Не случайно этот день пользуется особой популярностью у молодоженов. В этом же году, когда праздник выпадает на субботу, желающих зарегистрировать свои отношения именно 8 июля и вовсе много.

Как сообщает портал «Муром24» со ссылкой на руководителя муромского ЗАГСа Нину Смирнову, судя по предварительной записи, уже есть желающие на весь день, начиная с 8 утра и до 17.00.

«Впрочем, запись считается предварительной, поскольку планы могут измениться. Подтверждением серьёзности намерений станет подача документов. На 8-ое число она начнется в конце мая и продлится до первых чисел июня» – пояснила Нина Смирнова нашим муромским коллегам.

Ежегодно в этот день в Муроме вступают в брак несколько десятков пар. В прошлом году, желающих связать себя узами Гименея в этот день было так много, что глава округа Евгений Рычков подписал распоряжение об изменении графика работы отдела ЗАГС. Вместо установленных 17.00 регистрация актов завершилась в 19.00. Возможно, если будет такая потребность, время работы муромского ЗАГСа в День семьи, любви и верности изменится и в этом году.

Продлить работу и расписать всех молодоженов готовы и во владимирском ЗАГСе. При этом, как рассказали его сотрудники «Призыву», в областном центре дата 7.07.2017 побила популярность праздника Дня семьи, любви и верности.

Иметь в паспорте красивую комбинацию чисел и расписаться в этот день уже выразили желание 56 пар. 8 июля пока хотят зарегистрировать свои отношения 35 пар.

Фото: http://svadba.pro/photos/new/photo4408.html