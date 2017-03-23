На вязниковских предприятиях начинается «погоня за головами»

Как проинформировал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, только ОАО «Вязниковская швейная фабрика» сейчас готова принять 50-60 новых работников, однако кандидатов необходимых профессий и нужной квалификации не хватает. Поэтому сейчас достигнута договоренность о бесплатной переподготовке желающих под стандарты фабрики на базе Вязниковского технико-экономического колледжа.

Наращивает объемы производства новое предприятие «ВАЛФ-РУС», которое ранее размещалось в Турции, а теперь заняло часть свободных площадей завода «ОСВАР» и выпускает более 400 наименований инженерной сантехники. Завод работает круглосуточно, перерабатывая до 2000 тонн полипропилена в месяц.

Если первоначально там было занято 150 человек, то теперь численность персонала составляет 380 работников. И этого недостаточно, так как в планах руководства предприятия дальнейшее наращивание производственных мощностей, для чего необходимо увеличить численность коллектива до 500 человек, причем речь идет не только о рабочих, но и об инженерно-технических работниках.

При таком раскладе трудовых ресурсов самих Вязников и района уже не хватает, поэтому «ВАЛФ-РУС» организовал доставку работников из соседних территорий служебным транспортом. Тем не менее, новые кадры удобнее готовить все-таки «под боком», и упор местным центром занятости и тем же колледжем при содействии местных властей будет делаться на подготовку рабочих и специалистов для развивающегося предприятия.

Позитивная тенденция и на градообразущем заводе автоосветительной аппаратуры «ОСВАР». Предприятие переходит на шестидневный режим работы и планирует набор новых сотрудников. Но конкретных цифр по созданию новых рабочих мест руководство предприятия пока не называет. Ранее только была озвучена информация о том, что расширение производства светодиоидных светильников позволит создать несколько десятков рабочих мест.

Характерно, что в ближайшее время руководство «ОСВАРа» при содействии управления образования райадминистрации организует экскурсию на завод для вязниковских старшеклассников, рассчитывая заинтересовать молодежь как потенциальных работников.

– Самое главное сейчас – чтобы наше население, особенно, молодежь, не уезжало из Вязников и района в поисках лучшей доли в другие города и регионы, – подчеркнул Игорь Зинин, – Люди должны иметь возможность жить и работать на своей малой родине, получая достойное вознаграждение за свой труд.

Фото: http://s.newslab.ru/photoalbum/7316/m/80727.jpg