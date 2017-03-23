В Муроме сирота 5 лет ждет положенную квартиру

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, девушка осталась без родителей ещё в несовершеннолетнем возрасте. В 2000 году ее мать лишили родительских прав, а в 2005 году суд признал ее безвестно отсутствующей. Отца девушки отстранили от воспитания дочери в 2002 году, а в 2008 году он умер.

В 2012 году администрация Мурома приняла решение о признании сироты нуждающейся в жилом помещении и принятии её на учет для внеочередного получения жилья. К слову, право на внеочередное обеспечение квартирой девушка имела еще и в связи с тяжелой формой хронического заболевания.

Однако жилплощадь ей так и не предоставили. В январе текущего года в списке на получение жилья сирота числилась под номером 35.

В дело вмешалась прокуратура. Городской прокурор обратился в суд с требованиями об обязании администрации Мурома обеспечить нуждающуюся жильем. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.

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