В Коврове идёт очередное благоустройство баннерами

Завтра в Коврове пройдут мероприятия Юнармейского форума Западного военного округа с участием команд школьников из 26 регионов страны. Он будет проводиться в областном центре и городе оружейников. В Коврове подготовка к форуму ознаменовалась масштабным наведением порядка. Только особой радости у ковровчан это не вызывает, потому что красота наводится почти исключительно вдоль парадного въезда в город со стороны трассы М7 – на улице Комсомольской и проспекте Ленина, особенно около стелы в честь присвоения Коврову почетного звания «Город воинской славы».

Оттуда с обочин грузовиками вывозили лед и грязь, песок, который за зиму слежался на краю проезжей части в сплошную темную массу. Чистили также тротуар и, конечно же, не обошлось без очередного баннера, которым завесили долгострой около стелы – торгово-офисный центр, который мэрия разрешила строить рядом со столь значимым мемориалом, срок завершения строительства которого миновал еще в конце 2014 года.

Если ранее металлоконструкции замороженной стройки маскировал баннер в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, то теперь его центральную часть с надписью «Победа! 70 лет» при помощи автокрана, въехавшего прямо на тротуар, заменили на иную с более универсальной надписью «Помним» «Гордимся» «Чтим» «День Победы».

На двух других баннерах с цифрами «1941» и «1945» метки «Победа» «70 лет» заменили на «Победа» «9 мая». Подобные баннеры, без указания конкретной годовщины Победы, теперь вполне могут провисеть энное число лет, не становясь при этом анахронизмом.

Подобная показуха не может не раздражать горожан, так как значительное число иных ковровских улиц, в том числе магистральных, где осуществляется движение общественного транспорта, в бесконечных лужах, ямах и грязи, а городские власти наводить там порядок совсем не спешат.

Что же касается огромных баннеров, которые маскируют и приукрашивают ковровскую действительность, то они за последнее время стали притчей во языцех. Напомним, что, к примеру, накануне международного форума «Россия – спортивная держава» баннерами закрыли целые двухэтажные дома, которые выглядели не слишком презентабельно, а также огромный недостроенный мотодром – его завесили баннером за 3 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета.