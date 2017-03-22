Предприятия области получат займы под щадящие проценты

Средства выделяют федеральный Фонд развития промышленности и профильный региональный Фонд, – сообщает пресс-служба областной администрации.

В областном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 100 млн рублей, что позволит привлечь из федерального Фонда развития промышленности еще 233 млн рублей.

Только за первые два месяца 2017 года на получение льготных займов в Фонд поданы еще три заявки на общую сумму 775 млн рублей. Это проекты «Модернизация стеклопластикового производства композитных изделий и конструкций для рельсового и колесного транспорта» ООО «НПО «ВОЯЖ», «Модернизация производства металлообработки с целью производства современного торгового оборудования, стеллажей и кассовых боксов» ООО «НТЦ «Измеритель» и «Развитие производства технических тканей» ООО «Текстильтрейд».

Ставка по льготным кредитам – в районе 5-6% годовых. Кстати, на сегодняшний день уже 7 предприятий Владимирской области получили поддержку Фонда развития промышленности на сумму 2,2 млрд рублей.

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