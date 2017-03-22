Прибеднявшийся депутат из Гусь-Хрустального погорел на липовых справках

Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего депутата Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный Кирилла Буканина. Он подозревается в мошенничестве.

Как сообщают следственные органы, ими установлено, что подозреваемый, будучи также генеральным директором крупного коммерческого предприятия, получая значительный ежемесячный доход в виде заработной платы и дивидендов, то есть являясь материально обеспеченным человеком, в ноябре 2014 года обратился в органы социальной защиты по месту жительства с заявлением о назначении ему ежемесячного пособия на детей в семье со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Согласно предоставленным им фиктивным сведениям, среднедушевой доход его семьи на момент назначения мер соцподдержки не превышал величину прожиточного минимума, установленную по Владимирской области.

На основании предоставленных подозреваемым в органы социальной защиты документов ему было назначено и выплачивалось из бюджета Владимирской области на каждого из двух малолетних детей ежемесячное пособие в размере чуть менее четырехсот рублей, а всего до конца 2015 года – на сумму около 11 тысяч рублей.

В тот же период времени им же на основании недостоверных документов о незначительных доходах из органов соцзащиты получена субсидия на оплату коммунальных услуг на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении депутата от «Единой России» возбуждено на основании материалов органов прокуратуры.

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