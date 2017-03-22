Владимирские команды вышли в Суперфинал «КЭС-БАСКЕТ»

По итогам соревнований Центрального федерального округа команда юношей «Дружина» (школы №37 г. Владимира) стала третьей, а команда девушек «Владимирские тигры» (МАОУ СОШ №36, г. Владимир) заняла второе место. По правилам лиги в Суперфинал выходят три команды-призера первенств федеральных округов.

Соревнования Центрального федерального округа состоялись на прошлой неделе в городах Орел и Смоленск. Суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Перми с 16 апреля. Победители суперфинала получат главный приз соревнований — командную поездку на «Финал четырех» Евролиги в Стамбул (Турция).

В юбилейном сезоне Чемпионата, посвящённом десятилетию Лиги и проходящем под лозунгом «Мы – одна команда!», Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» объединила спортсменов из 64 регионов Российской Федерации, а также Монголии и Республики Киргизия, в масштабное спортивное событие, общее количество участников которого превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов.

Во Владимирской области в Чемпионате приняли участие школьники из 304 команд.

Команды-призёры соревнований в муниципальных районах получили кубки и медали, победители соревнований дивизионов – комплекты профессиональной баскетбольной формы, а также каждая школа-участница получит комплект профессиональных баскетбольных мячей от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».