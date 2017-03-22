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С 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального налогового законодательства потребители энергоресурсов, коммунальных услуг и услуг связи, которые не были оплачены по истечении срока давности (от трех лет),  могут быть признаны  получателями экономической выгоды, а информация о подобных фактах  будет направляться поставщиками услуг в налоговые органы. Об этом со ссылкой на операторов связи сообщает портал РБК.

Вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс впервые зафиксировали норму, по которой у должника возникает доход и обязанность платить с него налоги с момента списания его непогашенной безнадежной задолженности  с баланса организации-кредитора. Предоставление сведений о списанной задолженности коснется всех предприятий, которые списывают безнадежные долги, в том числе банков и компаний ЖКХ, заявил РБК глава группы компаний «Налоговый щит» Владислав Брызгалин. «Списание  задолженности по уплате касается вообще всех, кто связан «с прощением долгов по истечению срока давности» — это норма универсальная, общая», — отметил собеседник РБК.

Напомним, что законодательством РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются долги, по которым истек установленный срок исковой давности, а также по которым в соответствии с гражданским  законодательством обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения (на основании акта государственного органа или ликвидации организации). Также безнадежными признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного  пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

Как отмечают опрошенные РБК эксперты , большой объем задолженности физлиц традиционно  формируется за услуги ЖКХ. На конец 2016 года совокупный размер долга за такие услуги составлял более 1 трлн руб., из которых долги населения — порядка

270–275 млрд руб., приводит статистику президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН),  Никита Чулочников. По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, появившаяся законодательная практика должна быть распространена на госструктуры, которые являются обладателями основных долгов по услугам  ЖКХ, но «которые нельзя отключать от света и воды». «Тогда ситуация с собираемостью [долгов] может измениться», — отметил он.

Фото: http://svopi.ru/econom/92042

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