Артисты ансамбля имени Александрова выступили в Киржаче

В Киржаче состоялся концерт-встреча с участниками ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Зал районного Дома культуры оказался переполнен зрителями, пришедшими насладиться академическим пением и историями из гастрольной жизни артистов известного во всём мире творческого коллектива.

Жители Киржача и артисты ансамбля теперь объединены общей скорбью – в декабре прошлого года трагически погибла часть вокалистов и музыкантов коллектива, в том числе и художественный руководитель Валерий Халилов, жизнь которого тесно связана с Киржачской землёй. В память о жертвах авиакатастрофы был показан видеоряд, напомнивший о каждом пассажире рокового рейса Ту-154.

На сцене солисты ансамбля Вадим Ананьев и Светлана Мареева, а также концертмейстер Константин Смесов вспоминали о своих погибших товарищах и рассказывали об интересных случаях, происходивших с ними на гастролях. Также московские артисты спели многие любимые в народе песни, среди них – «Смуглянка», «Тальяночка», «Сердце, тебе не хочется покоя». Когда солист Вадим Ананьев исполнил песню «Служить России», зал аплодировал стоя.

Фото пресс-службы областной администрации