Зарплаты владимирским врачам могут поднять на 20%

Члены комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства Законодательного Собрания совместно с представителями профильного департамента администрации области и профсоюза работников здравоохранения обсудили вопрос изменения структуры оплаты труда врачей и медпероснала,- сообщает сайт регионального Заксобрания.

Как было озвучено на заседании, сегодня гарантированная часть – должностной оклад – составляет 37%-42% от фактического дохода врача. Остальное – это так называемые компенсационные и стимулирующие выплаты. На деле это означает, что более половины своей зарплаты доктор получает благодаря совместительству, переработкам.

Исследование показало, что свыше 40% медработников трудятся по 40-60 часов в неделю. При этом средства стимулирующего фонда (а это порядка половины всего фонда оплаты труда) идут на различного рода доплаты, в частности «дотягивание» доходов медсестер и санитарок до показателей Дорожной карты.

В ходе обсуждения на заседании комитета было решено рекомендовать департаменту здравоохранения области рассмотреть возможность на 20% повысить базовые оклады медработников.

Фото: http://severpost.ru/docs/upload/1423057812.jpg